Мэй отменила завтрашнее голосование по Brexit в британском парламенте - СМИ Сегодня, 14:12 196 Цей матеріал також доступний українською Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в британском парламенте относительно соглашения о выходе страны из состава ЕС, которое должно было состояться вечером 11 декабря, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Мэй решила отменить голосование после того, как ее предупредили о рисках "разрушительного поражения".

По словам источника агентства, возможно, Кабинет министров Мэй настоит на том, чтобы голосование состоялось в назначенный срок. Сейчас Мэй ведет переговоры со своими министрами, чтобы окончательно определить позицию правительства.

В свою очередь представитель Мэй сказал, что голосование состоится, как и запланировано, сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от Brexit в одностороннем порядке.

Как сообщалось, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Теперь его должны поддержать власти страны.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.