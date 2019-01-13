Мэй: Отказ парламента от Brexit - это нарушение воли избирателей Сегодня, 13:23 405 Цей матеріал також доступний українською Мэй призвала проголосовать за выход из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила парламентариям, что если они не поддержат соглашение о выходе Британии из ЕС - это будет нарушением обещаний, данных избирателям.

Соответствующее обращение Мэй опубликовала в газете Sunday Express.

Премьер пишет, что в случае отказа парламента одобрить договор, Британию может ждать или выход из ЕС без какого-либо соглашения с непредсказуемыми последствиями, или же Британия может остаться в ЕС, вопреки результатам референдума 2016 года.

На данный момент большинство депутатов выступает против соглашения. Они считают, что кабинет в ходе переговоров сделал слишком много уступок ЕС.

Мэй обвинила своих оппонентов в политических играх и призвала от них отказаться "ради блага страны".

Она напомнила, что на последних выборах за партии, говорившие о необходимости обеспечить Brexit, голосовали более 80 процентов избирателей.

Парламент Великобритании проголосует за соглашение по Brexit 15 января.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.