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Мэй объявила о планах уйти с поста главы Консервативной партии - Reuters

Сегодня, 20:22
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Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет с поста главы Консервативной партии до следующих выборов 2022 года, передает Reuters со ссылкой на британских законодателей.

Об этом она заявила на закрытой встрече с парламентариями от Консервативной партии Великобритании. По словам Мэй, она не намерена участвовать в следующих выборах, которые должны состояться в 2022 году.

"Она сказала, что не намерена вести нас на выборах 2022 года", - сказал член Консервативной партии Алек Шелбрук, добавив, что "ее вступительные слова были такими: "Я не собираюсь объявлять досрочные выборы".

Напомним, что парламент Великобритании проголосует за вотум недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй.  Причиной недоверия стало поддержанное Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Для отставки Мэй необходимы голоса как минимум 159 из 317 парламентариев.

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Теги:   Тереза Мэй Brexit Партии ПРО Великобритания

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