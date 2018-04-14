Мэй об ударах по Сирии: Это должно предостеречь другие страны безнаказанно использовать химоружие

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ракетные удары по Сирии были успешными и направлены против безнаказанного использования химического оружия.

По ее словам, британское правительство уверено в успехе осуществленных ударов по сирийской территории, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эти удары были направлены на то, чтобы прекратить варварское использование химического оружия в Сирии и за ее пределами. Это также является напоминанием для всех, кто считает, что вправе безнаказанно применять химоружие", - отметила Мэй.

Она также добавила, что альтернативный вариант действий в этой ситуации был невозможен.

"Мы не можем допустить, чтобы применение химоружия стало нормой - в Сирии, в Британии или где бы то ни было", - подчеркнула британский премьер.

Она также назвала удары по Сирии "правильным и законным" шагом, несмотря на то, что такое решение было принято Лондоном без консультаций с парламентом страны.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в полтысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.