Тереза Мэй не поддержала продолжение переходного периода после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не поддерживает вариант с продолжением переходного периода после Brexit, но и не исключает его.

Об этом пишет DW.

"Я не придерживаюсь (варианта. - ред.) с продолжением переходного периода", - сказала британский лидер.

По словам Мэй, соглашение с ЕС об условиях Brexit готово на 95%.

Ранее, главный представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону. Таким образом в течение года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

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