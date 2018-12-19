Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные варианты Brexit Сегодня, 04:22 4 Цей матеріал також доступний українською Британское правительство не планирует проводить консультативное голосование в парламенте

Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные проекты решения вопроса Brexit, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы британского правительства.

"Британское правительство не планирует проводить консультативное голосование в парламенте, чтобы проверить поддержку различных вариантов Brexit", -заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Поскольку законодательное собрание на сегодня не готово поддержать проект соглашения, согласованный с Брюсселем, несколько министров ранее заявили, что они могут направить в парламент на рассмотрение несколько вариантов Brexit, чтобы увидеть, поддерживает ли большинство любой из них.

Ранее сообщалось, что голосование относительно соглашения о выходе страны из ЕС состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год.

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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