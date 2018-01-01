Мэй: До последнего буду бороться против попыток отправить меня в отставку Сегодня, 11:19 3 Цей матеріал також доступний українською Мэй намерена бороться против попыток отправить ее в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена до последнего бороться против попыток отправить ее в отставку.

Так она прокомментировала намеченное на вечер 12 декабря голосование в британском парламенте о выражении ей вотума недоверия, сообщает ВВС.

"Я буду бороться против этого голосования до последнего", - сказала Мэй.

Она также отметила, что в случае назначения нового премьер-министра ему придется отсрочить или даже отменить Brexit.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании проголосует за вотум недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй.

Представитель Консервативной партии заявил, что было собрано необходимое количество обращений для инициирования рассмотрения этого вопроса.

Для отставки Мэй неоходимы голоса как минимум 159 из 317 парламентариев.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

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Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.