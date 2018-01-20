Мэй: Британия требует торгового соглашения с ЕС до выхода из блока

Мэй: Мы покидаем ЕС, но не Европу

Великобритания хочет получить торговое соглашение и договор о безопасности с Евросоюзом до выхода страны из блока.

Такое заявление сделала британский премьер-министр Тереза Мэй, пишет Reuters.

"Мы хотим договориться о всеобъемлющей свободной торговле и договоре о безопасности. Мы находимся в разных стартовых позициях, чем Канада или Норвегия", - сказала она.

При этом Мэй добавила, что Британия оставляет ЕС, но не Европу.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Евросоюз добились существенного прогресса в переговорах по Brexit.

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Позже в Еврокомиссии порекомендовали перейти ко второму этапу переговоров по Brexit.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.