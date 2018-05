Меган Маркл представила свой герцогский герб, вдохновленный Калифорнией

Кенсингтонский дворец обнародовал королевский герб герцогини Сассекской, в разработке которого Меган Маркл участвовала собственноручно. Об этом сообщает BuzzFeed.

"Герцогиня Сассекская проявила большой интерес к разработке герба. Хороший геральдический дизайн практически всегда прост, и герб герцогини Сассекской очень хорошо подошел к собранию королевских гербов Великобритании", – отметил главный герольдмейстер Английской геральдической коллегии Томас Вудкок.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb