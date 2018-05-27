Меган Маркл представила свой герцогский герб, вдохновленный Калифорнией

Кенсингтонский дворец обнародовал королевский герб герцогини Сассекской, в разработке которого Меган Маркл участвовала собственноручно. Об этом сообщает BuzzFeed.

"Герцогиня Сассекская проявила большой интерес к разработке герба. Хороший геральдический дизайн практически всегда прост, и герб герцогини Сассекской очень хорошо подошел к собранию королевских гербов Великобритании", – отметил главный герольдмейстер Английской геральдической коллегии Томас Вудкок.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 мая 2018 г.

Сообщается, что герб некоторым образом отражает символику Калифорнии, где родилась Меган Маркл.

В центре герба – щит, правая часть которого окрашена в голубой цвет, напоминающий о Тихом океане. Две золотые полосы, пересекающие синюю часть герба, символизирующие солнечные лучи. Желтые маки, нарисованные под щитом на зеленой траве, являются официальным цветком штата Калифорния, а также символизируют растущий в саду Кенсингтонского дворца клематис, который был вышит и на свадебной фате Меган.

Лев слева, поддерживающий щит, является символом ее супруга, герцога Сассекского, и датируется 1603 годом, когда на английский трон взошел первый представитель королевского дома Стюартов. Второй держатель щита относится уже к самой герцогине – это певчая птица с поднятыми крыльями и клювом, которая, как и три пера на щите, представляют важность общения и силу слов.

Это традиционная расстановка: геральдические знаки жен членов королевской семьи чаще всего имеют одного щитодержателя, относящегося к супругу, а второй представляет их самих.

Щит венчает корона, украшенная двумя крестами, четырьмя геральдическим лилиями и двумя стилизованными листьями клубники. Согласно Королевскому указу 1917 года, такой головной убор возлагается на сыновей и дочерей наследника престола.

Смотрите также