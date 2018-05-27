27 мая 2018, воскресенье

Меган Маркл представила свой герцогский герб, вдохновленный Калифорнией

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У жены принца Гарри герцогини Сассекской появился собственный герб

У жены принца Гарри герцогини Сассекской появился собственный герб

Кенсингтонский дворец обнародовал королевский герб герцогини Сассекской, в разработке которого Меган Маркл участвовала собственноручно. Об этом сообщает BuzzFeed.

"Герцогиня Сассекская проявила большой интерес к разработке герба. Хороший геральдический дизайн практически всегда прост, и герб герцогини Сассекской очень хорошо подошел к собранию королевских гербов Великобритании", – отметил главный герольдмейстер Английской геральдической коллегии Томас Вудкок. 

Сообщается, что герб некоторым образом отражает символику Калифорнии, где родилась Меган Маркл.

В центре герба – щит, правая часть которого окрашена в голубой цвет, напоминающий о Тихом океане. Две золотые полосы, пересекающие синюю часть герба, символизирующие солнечные лучи. Желтые маки, нарисованные под щитом на зеленой траве, являются официальным цветком штата Калифорния, а также символизируют растущий в саду Кенсингтонского дворца клематис, который был вышит и на свадебной фате Меган. 

Лев слева, поддерживающий щит, является символом ее супруга, герцога Сассекского, и датируется 1603 годом, когда на английский трон взошел первый представитель королевского дома Стюартов. Второй держатель щита относится уже к самой герцогине – это певчая птица с поднятыми крыльями и клювом, которая, как и три пера на щите, представляют важность общения и силу слов.

Это традиционная расстановка: геральдические знаки жен членов королевской семьи чаще всего имеют одного щитодержателя, относящегося к супругу, а второй представляет их самих.

Щит венчает корона, украшенная двумя крестами, четырьмя геральдическим лилиями и двумя стилизованными листьями клубники. Согласно Королевскому указу 1917 года, такой головной убор возлагается на сыновей и дочерей наследника престола.

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