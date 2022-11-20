Кремлевский шут Медведев заявил, что Киев — «русский город», в котором «всегда думали и разговаривали по-русски» 20 ноября, 18:58 Дмитрий Медведев (Фото:Kremlin.ru/Wikipedia)

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выдал новое маразматическое заявление. Он заявил, что Киев — это «русский город» и пригрозил новым наступлением на украинскую столицу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Здесь разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно угрожают «Вернуть Крым»… Поэтому хочу им напомнить неоспоримые факты: Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР.

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И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы все было предельно ясно, что и как надо возвращать", — написал «запасной президент» РФ.

24 февраля 2022 года открыто начало полномасштабное вторжение в Украину. Среди прочего россияне пытались захватить Киев, однако вынуждены были отступить.