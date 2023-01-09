Медведев предложил наказывать «предателей» России «по особым правилам военного времени» 9 января, 09:33 Медведев регулярно делает агрессивно-бредовые высказывания (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил наказывать «предателей» РФ «по особым правилам военного времени».

По его словам, в Интернете «возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели» России.

«В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите», — написал он в Telegram в привычной для себя хамской манере.

Видео дня

Медведев заявил, что «между начальниками» был разговор о том, «как действовать»: «по закону» или «по справедливости».

«Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — написал он.

По его словам, агрессору нужно «вспомнить опыт» других стран.

«Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал он.