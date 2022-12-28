«Свинтившие уроды». Медведев наговорил бреда в адрес россиян, которые поддерживают Украину, и призвал не пускать их в РФ 28 декабря, 12:31 Дмитрий Медведев регулярно делает бредовые заявления в адрес Украины и Запада (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Зампредседателя Совбеза РФ и заместитель диктатора Владимира Путина в ВПК РФ Дмитрий Медведев разразился бредом в адрес россиян, которые поддерживают Украину, и призвал не пускать их в РФ.

«Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли», — написал он в Telegram в среду, 28 декабря.

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Медведев придумал, что возвращение таких лиц домой может состояться только «в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния», а иногда — «только через амнистию или помилование».

Российский политик заявил, что «свинтившие уроды» «ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране».

По словам Медведева, россияне, которые выступают в поддержку Украины, считают всех, кто сейчас воюет против Украины или «хотя бы выступает за победу» РФ, «людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни».

«Тупым и сорным человеческим материалом. Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране», — написал он.