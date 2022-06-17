«Пишет посты в хмельном угаре». Медведев хочет продемонстрировать лояльность Путину и силовикам — политолог

17 июня, 11:44
Эксклюзив НВ
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Президент РФ Владимир Путин и российский экс-премьер-министр Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool)

Президент РФ Владимир Путин и российский экс-премьер-министр Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool)

На визит президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги в Киев заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал публичным раздражением, считает политолог Владимир Фесенко.

«Он пишет: „Выпьют водки и уедут ни с чем“. Мы видим, что все же результаты есть, и думаю, что они будут на практике реализованы, в частности, по кандидатству Украины в члены ЕС. И это раздражает россиян. В посту Медведева есть раздражение. И в других заявлениях то же самое. Они же хотели, чтобы три европейских лидера — Германии, Франции, Италии — убедили [президента Украины Владимира] Зеленского, заставили его согласиться на российские условия. А этого не вышло. Вот вам и конкретный результат, не удовлетворяющий Россию», — рассказал Фесенко в эфире Радио НВ.

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Важна не реакция России, убежден политолог, хотя такое раздражение косвенно свидетельствует о том, что визит был положительным для Украины.

«А о водке я не случайно упомянул. В России очень много шутят, что свои агрессивные посты Медведев пишет „под стаканом“, в хмельном угаре. Потому нужно это воспринимать с огромной поправкой на специфику самого Медведева. [Его] отодвинули от власти, и он просто психует от того, что сейчас не влияет на реальные решения, и хочет продемонстрировать свою лояльность [российскому диктатору Владимиру] Путину и российским силовикам», — добавил Фесенко.

16 июня Медведев в Twitter написал: «Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает».

https://www.youtube.com/watch?v=HdlOrqovi1s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Дмитрий Медведев Владимир Фесенко Марио Драги Эммануэль Макрон Радио НВ Олаф Шольц Война России против Украины

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