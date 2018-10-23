Медведев рассказал, кого затронут антиукраинские санкции России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сотни физических лиц из Украины, среди которых будут и известные люди, будут включены в санкционные списки РФ.

По его словам, санкции также затронут украинские компании, зарегистрированные по законодательству Украины, которые "контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции", сообщает ТАСС.

"Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала", - сказал Медведев.

Российский премьер также рассказал, что Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров.

"Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию", - сказал он.

Он заявил, что намерен подписать решения по санкциям в отношении Украины в ближайшее время.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.