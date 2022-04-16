В Сети активно распространяли новость о том, что Путин приказал уничтожить спутники Илона Маска Starlink. Она оказалась фейком
Фейковое заявление Медведева об угрозах уничтожить Starlink звучало вполне в стиле «дипломатии» Кремля (Фото:Единая Россия)
В Сети распространилось заявление замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы отдал приказ Военно-космическим силам РФ уничтожить группировку спутников Starlink (компании SpaceX Илона Маска).
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Однако новость об этом была размещена на фейковом сайте-зеркале фракции путинской партии Единая Россия.
В фейковом сообщении было сказано, что якобы Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех российских подразделений, задействованных в войне против Украины, Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников Starlink над Россией, Украиной и черноморским бассейном. Якобы именно с помощью Starlink осуществлялось наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота — крейсеру Москва, который утонул в результате удара украинской противокорабельной ракетой Нептун.
Сообщение подхватил ряд телеграм-каналов и украинских медиа.
Первоисточником «новости» стал клон сайта фракции Единой России с доменом er-duma.ru — настоящий сайт имеет домен er-gosduma.ru (в том числе на него есть ссылка на официальном сайте Госдумы).
Также на фейковом сайте писали об открытом обращение партии к Путину с требованием посадить руководство армии РФ.
На сайте партии Единая Россия позже появилось заявление о том, что информация на фейковом сайте носит ложный характер и не является достоверной.
В Единой России назвали публикации на фейковом сайте диверсией и обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый ресурс.
Позже регулятор сообщил, что заблокировал фейковый сайт фракции Единой России.
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