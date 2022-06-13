«Если Путин сдохнет». Пионтковский объяснил, почему Медведев пугает Запад безумными заявлениями 13 июня, 13:26 Цей матеріал також доступний українською Андре Пионтковский считает, что Медведев «пытается показать, что он не слабак» на случай «если Путин сдохнет» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной связал агрессивные заявления бывшего президента и премьера РФ Дмитрия Медведева в адрес Запада его надеждой на роль преемника «если Путин сдохнет».

Отвечая на вопрос, почему в стране-агрессоре отменили прямую линию с российским диктатором и не означает ли это, что с Путиным что-то не так, Пионтковский заявил, что для него признаком того, что с Путиным что-то случилось, являются агрессивные заявления бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

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«У него два имени в Сети — „айфончик“ и „жалкий“. Он в последнее время отличается самыми безумными и агрессивными заявлениями в адрес Запада. Он написал про уже даже не уничтожение украинского государства, а реально о геноциде — „я их так ненавижу, я их буду всех уничтожать“», — отметил политолог.

По словам Пионтковского, заявления Медведева объясняются тем, что он «глупенький, во-первых».

Он также объяснил то, что Путин ранее выбрал Медведева на роль президента из-за его роста.

«Путин-то сам сморчок, росток у него, по-моему — 160 см, а у этого 157. Существует порог карликовости, как раз 150—158 см, на котором происходят необратимые мозговые изменения», — сказал Пионтковский.

Политолог считает, что Медведев «ведёт себя в последнее время так, как будто он участвует в каком-то кастинге».

«Ему нужно показать, какой он агрессивный, какой он суперпатриот, как он будет убивать всех украинцев до одного, словно настоящий вождь „русского мира“. Это кастинг на какую-то освобождающуюся должность», — объяснил Пионтковский.

По его словам, Медведев «пытается показать, что он не слабак», потому что за ним «закрепилась репутация слабака» и «надеется, что если Путин сдохнет, то будут выбирать президента».

7 июня Медведев высказался о странах Запада в своем Telegram-канале.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA заявил, что эти слова являются прямой угрозой в адрес Запада.

Профессор Свободного университета в Риге политолог Дмитрий Орешкин в интервью Елене Трибушной тоже связывал агрессивные заявления Медведева с тем, что он претендует на роль преемника Путина.



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