Медведев призвал россиян загружать пиратские фильмы, чтобы «всякие Нетфликсы» обанкротились 25 марта, 15:40 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Екатерина Штукина/Pool via Reuters)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагает россиянам загружать и распространять по интернету пиратские копии произведений, которые им недоступны из-за санкций после начала полномасштабного вторжения в Украину, чтобы «довести его владельцев до банкротства».

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС в Telegram.

«Ищите правильных пиратов и скачивайте в них. Сейчас я к этому отношусь по принципу „что хотели, то и получили“. И пусть они недобирают деньги. Вот если они ушли от нас — всевозможные Netflix и другие, значит, это будем все загружать, будем пользоваться бесплатно. Я бы еще это все сетью разбросал, чтобы нанести им максимальный урон, чтобы они обанкротились», — сказал Медведев.

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