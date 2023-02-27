Медведев пригрозил уничтожением людской цивилизации 27 февраля, 06:00 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова решил напугать «людскую цивилизацию» уничтожением в случае угроз для России.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс Известия.



«Если всерьез возникнет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей людской цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — заявил Медведев.



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Он отметил, что «переговоры с Украиной трудно начать из-за накачки киевского режима оружием».

«Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Крушению. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут излучать радиацию дымные завалы», — заявил Медведев.