Пьют «как в последний раз». Топ-чиновников и элиты РФ косит волна алкоголизма на фоне войны, некоторые начинают день с бутылки водки — СМИ
Один з прийомів у Кремлі за участю Володимира Путіна. Сам він, як пише Верстка, п'є небагато (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)
За полтора года, прошедшие после начала большого вторжения России в Украину российские топ-чиновники, политики и близкие к власти бизнесмены стали намного больше пить.
Об этом рассказывает российское независимое издание Верстка, журналисты которого за последние недели пообщались с рядом источников, близких к Кремлю, российскому парламенту и региональным властям. Все они утверждают, что большая часть известных им сотрудников аппаратов, представителей правительства, а тем более публичных политиков и «членов элиты» за последний год «забухали сильнее», пишет Верстка.
«Губернаторы просохачивают [пропускают] совещания, юзают запрещенные вещества, — отмечает один из источников онлайн-издания. — Совещания срывают, бухими на мероприятиях ходят. Гости из Москвы в регионах раньше брезговали напиваться, а сейчас — как в последний раз».
Другой собеседник охарактеризовал тенденцию так: «Ну давайте так: в администрации президента раньше день не у каждого начинался со стакана водки. Теперь я таких людей знаю гораздо больше, и у некоторых стакан превратился в бутылку».
Верстка приводит несколько конкретных примеров чиновников, особо пристрастившихся к алкоголю. Так, губернатор одного из регионов в Центральном федеральном округе РФ был любителем выпить и ранее, но в последнее время он «совсем вразнос пошел», утверждает источник. «Начинается день либо с его поисков, либо с попытки разбудить его звонками, — констатирует собеседник Верстки. — Есть даже специальный человек для поисков». По его словам, после формального присутствия на рабочих совещаниях в первой половине дня, где губернатор только «держит лицо» и «сидит, как снеговик», главу региона ждет обед, «сами понимаете, не без стопки». «Ну и с этого момента он уже не просыхает, обычно едет в городской ресторан или в баню до ночи», — констатирует источник. По его словам, в состоянии опьянения губернатор всегда слушает одну и ту же музыку — советские песни, посвященные победе, группу Любэ, которую называют любимой группой Владимира Путина, и «всякий веселый блатняк».
«Бухал всегда, но не так», — рассказывает о чиновнике близкий к нему собеседник Верстки, который объясняет эти «срывы» главы региона «нервами из-за новостей, давления Кремля и местных элит».
Вице-губернатор одного из регионов Урала во внезапно откровенной ночной переписке однажды сам признался журналистам Верстки, что «бухает» и начала больше пить с началом войны. По его словами, застолий в компаниях [для снятия стресса] ему уже не хватает, и после них нужно «догоняться».
Об алкоголизме бывшего президента России Дмитрия Медведева слухи менее достоверные, однако многие из собеседников Верстки утвердительно ответили на вопрос о том, пьет ли зампредседателя Совбеза. Два источника издания «сошлись на том, что Медведев самостоятельно пишет в свой Telegram тексты о странах, „изнасилованных повелителями тьмы“, манкуртах и иблисах и что он нередко делает это, будучи нетрезвым». Кроме того, по данным журналистов, Медведева гонит самогонный алкоголь на своей усадьбе под Плесом и любил дарить бутылки с ним членам правительства и иностранным лидерам.
При этом ориентировочно с марта 2023 года — особенно после появления новостей о грядущем контрнаступлении Украины и об ордере на арест Владимира Путина — чиновники и представители элиты начали предпочитать крепкие напитки. В этом мнении сошлись трое собеседников «Верстки» — из московских властей, из парламента и из управления по делам президента. На застолье, «даже которое с дамами», теперь обязательно покупают «значительное количество бутылок коньяка, водки и виски», утверждает один из собеседников издания. «Даже женщины начали пить, не стесняясь, самые высокопоставленные», — поделился он.
Даже на официальных государственных банкетах норма алкоголя с недавнего времени рассчитывается по полторы-две бутылки на человека — а раньше была строго одна, рассказал Верстке близкий к Кремлю политтехнолог.
Сам Путин, судя по информации в СМИ, почти не пьет. Близкий к Кремлю источник Верстки подтверждает это: «Я вам больше скажу, он крайне брезгливо настроен к пьющим, к пьяницам, к несвежим с утра людям». Особенно Путина, по словам источников более раннего текста Медузы, беспокоят люди из его ближнего круга, которые пытаются снять стресс из-за санкций и из-за войны. Хотя, по мнению диктатора, они должны легко справляться с этим на трезвую голову.
В целом алкоголь — сегодня самый распространенный способ бегства от реалий среди российских чиновников, хотя и далеко не единственный, по мнению собеседников Верстки. «С весны 2022 года, когда стало понятно, что блицкрига в войне с Украиной не получилось, рефлексирующая часть гражданского госаппарата разделилась на три неоднородные группы», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в региональной администрации Сибрского федерального округа.
Издание перечисляет эти три группы:
- Наиболее многочисленная — те, «кто зажмурился и поплыл по течению за Путиным и начальством». «Они делают свою работу и стараются не говорить и, наверное, даже не думать, зачем она нужна», — пояснил собеседник.
- «Те, кто признался себе, что страна в тупике, и работать нет смысла». Среди них больше всего «честных служак», «которые годами ковали себе репутацию хороших чиновников». Люди из этой группы формально выполняют свои обязанности, но только в режиме текучки, а их сфера интересов сместилась на «алкоголь, спорт или блядей», передает Верстка пояснения своих собеседников.
- Те, кто «спасаются» тактикой «малых дел». «Мол, положил бабушке в сарай дрова или отсыпал щебёнкой дорогу — уже молодец, — объясняет источник „Верстки“. — Больше всего таких отвлекающихся среди „отраслевиков“, людей, отвечающих за конкретные сферы жизни типа ЖКХ, экономики, стройки или дорог». По его мнению, они «раньше остальных увидели, что мы движемся прямехонько в задницу».
«Поэтому сейчас там, за редким исключением, либо воруют как в последний раз, либо пьют, е****я и занимаются спортом. Либо и то и другое одновременно, но это уже совсем редкость», — заявил собеседник Верстки, обобщая способ жизни российских политических элит на фоне войны с Украиной.