Пьют «как в последний раз». Топ-чиновников и элиты РФ косит волна алкоголизма на фоне войны, некоторые начинают день с бутылки водки — СМИ 15 июня, 15:09 Один з прийомів у Кремлі за участю Володимира Путіна. Сам він, як пише Верстка, п'є небагато (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

За полтора года, прошедшие после начала большого вторжения России в Украину российские топ-чиновники, политики и близкие к власти бизнесмены стали намного больше пить.

Об этом рассказывает российское независимое издание Верстка, журналисты которого за последние недели пообщались с рядом источников, близких к Кремлю, российскому парламенту и региональным властям. Все они утверждают, что большая часть известных им сотрудников аппаратов, представителей правительства, а тем более публичных политиков и «членов элиты» за последний год «забухали сильнее», пишет Верстка.

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«Губернаторы просохачивают [пропускают] совещания, юзают запрещенные вещества, — отмечает один из источников онлайн-издания. — Совещания срывают, бухими на мероприятиях ходят. Гости из Москвы в регионах раньше брезговали напиваться, а сейчас — как в последний раз».

Другой собеседник охарактеризовал тенденцию так: «Ну давайте так: в администрации президента раньше день не у каждого начинался со стакана водки. Теперь я таких людей знаю гораздо больше, и у некоторых стакан превратился в бутылку».

Верстка приводит несколько конкретных примеров чиновников, особо пристрастившихся к алкоголю. Так, губернатор одного из регионов в Центральном федеральном округе РФ был любителем выпить и ранее, но в последнее время он «совсем вразнос пошел», утверждает источник. «Начинается день либо с его поисков, либо с попытки разбудить его звонками, — констатирует собеседник Верстки. — Есть даже специальный человек для поисков». По его словам, после формального присутствия на рабочих совещаниях в первой половине дня, где губернатор только «держит лицо» и «сидит, как снеговик», главу региона ждет обед, «сами понимаете, не без стопки». «Ну и с этого момента он уже не просыхает, обычно едет в городской ресторан или в баню до ночи», — констатирует источник. По его словам, в состоянии опьянения губернатор всегда слушает одну и ту же музыку — советские песни, посвященные победе, группу Любэ, которую называют любимой группой Владимира Путина, и «всякий веселый блатняк».

«Бухал всегда, но не так», — рассказывает о чиновнике близкий к нему собеседник Верстки, который объясняет эти «срывы» главы региона «нервами из-за новостей, давления Кремля и местных элит».



Вице-губернатор одного из регионов Урала во внезапно откровенной ночной переписке однажды сам признался журналистам Верстки, что «бухает» и начала больше пить с началом войны. По его словами, застолий в компаниях [для снятия стресса] ему уже не хватает, и после них нужно «догоняться».

Об алкоголизме бывшего президента России Дмитрия Медведева слухи менее достоверные, однако многие из собеседников Верстки утвердительно ответили на вопрос о том, пьет ли зампредседателя Совбеза. Два источника издания «сошлись на том, что Медведев самостоятельно пишет в свой Telegram тексты о странах, „изнасилованных повелителями тьмы“, манкуртах и иблисах и что он нередко делает это, будучи нетрезвым». Кроме того, по данным журналистов, Медведева гонит самогонный алкоголь на своей усадьбе под Плесом и любил дарить бутылки с ним членам правительства и иностранным лидерам.

При этом ориентировочно с марта 2023 года — особенно после появления новостей о грядущем контрнаступлении Украины и об ордере на арест Владимира Путина — чиновники и представители элиты начали предпочитать крепкие напитки. В этом мнении сошлись трое собеседников «Верстки» — из московских властей, из парламента и из управления по делам президента. На застолье, «даже которое с дамами», теперь обязательно покупают «значительное количество бутылок коньяка, водки и виски», утверждает один из собеседников издания. «Даже женщины начали пить, не стесняясь, самые высокопоставленные», — поделился он.

Даже на официальных государственных банкетах норма алкоголя с недавнего времени рассчитывается по полторы-две бутылки на человека — а раньше была строго одна, рассказал Верстке близкий к Кремлю политтехнолог.



Сам Путин, судя по информации в СМИ, почти не пьет. Близкий к Кремлю источник Верстки подтверждает это: «Я вам больше скажу, он крайне брезгливо настроен к пьющим, к пьяницам, к несвежим с утра людям». Особенно Путина, по словам источников более раннего текста Медузы, беспокоят люди из его ближнего круга, которые пытаются снять стресс из-за санкций и из-за войны. Хотя, по мнению диктатора, они должны легко справляться с этим на трезвую голову.

В целом алкоголь — сегодня самый распространенный способ бегства от реалий среди российских чиновников, хотя и далеко не единственный, по мнению собеседников Верстки. «С весны 2022 года, когда стало понятно, что блицкрига в войне с Украиной не получилось, рефлексирующая часть гражданского госаппарата разделилась на три неоднородные группы», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в региональной администрации Сибрского федерального округа.

Издание перечисляет эти три группы:

Наиболее многочисленная — те, «кто зажмурился и поплыл по течению за Путиным и начальством». «Они делают свою работу и стараются не говорить и, наверное, даже не думать, зачем она нужна», — пояснил собеседник.

«Те, кто признался себе, что страна в тупике, и работать нет смысла». Среди них больше всего « честных служак», «которые годами ковали себе репутацию хороших чиновников». Люди из этой группы формально выполняют свои обязанности, но только в режиме текучки, а их сфера интересов сместилась на «алкоголь, спорт или блядей», передает Верстка пояснения своих собеседников.

честных служак», «которые годами ковали себе репутацию хороших чиновников». Люди из этой группы формально выполняют свои обязанности, но только в режиме текучки, а их сфера интересов сместилась на «алкоголь, спорт или блядей», передает Верстка пояснения своих собеседников. Те, кто « спасаются» тактикой « малых дел». «Мол, положил бабушке в сарай дрова или отсыпал щебёнкой дорогу — уже молодец, — объясняет источник „Верстки“. — Больше всего таких отвлекающихся среди „отраслевиков“, людей, отвечающих за конкретные сферы жизни типа ЖКХ, экономики, стройки или дорог». По его мнению, они « раньше остальных увидели, что мы движемся прямехонько в задницу».

«Поэтому сейчас там, за редким исключением, либо воруют как в последний раз, либо пьют, е****я и занимаются спортом. Либо и то и другое одновременно, но это уже совсем редкость», — заявил собеседник Верстки, обобщая способ жизни российских политических элит на фоне войны с Украиной.