Такое мнение в своем отчете высказывают аналитики Института изучения войны.

8 июля Дмитрий Медведев в своих русскоязычных и англоязычных соцсетях отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Украине. Он заявил, что в ответ Россия должна «продолжать добиваться целей СВО», «работать на победу» и «возвращать землю», очевидно имея в виду новые захваты территорий Украины для достижения военных целей РФ.

В ISW отмечают, что эти заявления Медведева призваны представить западную военную помощь Украине как бесполезную перед лицом якобы неизбежной победы России. Однако, отмечают аналитики, странам Запада не стоит игнорировать все заявления Медведева как гиперболические преувеличения или маргинальные суждения. Специалисты ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин часто использует Медведева для усиления риторики, направленной на разжигание паники и страха среди западных политических кругов, ответственных за принятие решений, чтобы предотвратить предоставление дальнейшей помощи Украине.

Реклама

Заявления Медведева являются частью более широкой кампании Кремля, направленной на попытки контролировать принятие решений на Западе, подчеркивают в ISW. Там считают, что провокационные заявления и угрозы Медведева, вероятно, являются частью согласованной информационной стратегии Кремля, контролируемой «сверху». Ведь Путин мог бы цензурировать заявления Медведева, если бы хотел — учитывая контроль Кремля над российским информационным пространством, интернетом и СМИ и строгую координацию официальных заявлений. Поэтому тот факт, что Медведев продолжает использовать свои платформы для агрессивных заявлений, направленных непосредственно против Соединенных Штатов и Европы, свидетельствует, что Кремль одобряет и поощряет эти усилия. Агрессивные заявления Медведева служат вполне конкретной цели Путина, ведь побуждают Запад рассматривать заявления самого Путина как более умеренные и рациональные по сравнению с тем, что говорит Медведев. Поэтому таким образом Путин получает большее пространство для выдвижения более широких требований или для больших угроз, резюмируют в ISW.