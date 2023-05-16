Медведев обиделся на Макрона и посягнул на независимость Польши и стран Балтии 16 мая, 11:30 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обиделся на президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия геополитически проиграла и становится вассалом Китая.

По его словам, Медведев отреагировал в Twitter в свойственной для себя хамской манере во вторник, 16 мая.

Он посягнул на независимость Польши и стран Балтии и написал бред, что Европа превратилась в «пожилую девку, особенно тщательно удовлетворяющую все самые извращенные прихоти американцев».

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«Геополитическое поражение? Это еще в 2022 году НАТО нас лениво отгонял, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать, а утром просыпаются с мыслями о России. При этом некоторые из особо трусливых и страдающих фантомными болями, вроде временно оккупированной Польши и наших прибалтийских губерний, изрядно запачкались», — выдал Медведев.

Также он написал, что лидер Франции сделал заявление после встречи с Владимиром Зеленским после того, как «вдохнул теплый парижский воздух, смешанный с украинскими кокаиновыми отходами». Однако это интервью Макрон дал еще до его приезда.

В нем Макрон заявил, что Россия фактически «вошла в подчинение Китая», а также «утратила критически важную для нее свободу рук в Балтийском море», потому что полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.