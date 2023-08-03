Медведев утверждает, что в армию РФ уже набрали более 230 тысяч контрактников 3 августа, 20:43 Скандальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в армию страны-агрессора привлекли более 230 тысяч контрактников (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что министерство обороны страны-агрессора России набрало 231 тысячу граждан для службы по контракту, которую якобы адаптировали для ведения полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

«Задача остается неизменной — сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные, технологические решения. Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям „СВО“ (полномасштабной агрессии против Украины — ред.), это дает свои результаты», — пофантазировал Медведев.

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Как отмечает BBC, источники нескольких медиа сообщали, что кремлевский режим планирует набрать в армию 400 тысяч новых контрактников, а в стране-агрессоре действительно развернулась масштабная кампания по рекламе службы по контракту. Официально эта цифра не называлась, однако те же самые источники указывали на Медведева как руководителя кампании.

Набор контрактников рассматривать как менее «раздражающую» альтернативу для населения вместо принудительной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября и которая формально продолжается до сих пор. Вместе с тем, в последние месяцы в России приняли целую серию законов, усложняющих уклонение от военной службы, в частности ввели реестр электронных повесток, которые мгновенно ограничивают призывников во многих гражданских правах, в том числе на выезд из страны.

В BBC предполагают, что цифра в 231 тысячу человек необязательно означает, что все эти люди рекрутированы непосредственно из гражданской жизни. Сюда могут включать какое-то количество бойцов так называемых добровольческих отрядов (боевиков террористической организации ЧВК Вагнера, которые согласились перейти в минобороны страны-агрессора) или срочников, которые теперь получили право на заключение контракта с первого дня пребывания в казарме.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.

