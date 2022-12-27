Ванга в клоунском колпаке. Медведев выдал новую порцию бреда с «прогнозами» на 2023 год 27 декабря, 04:12 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совбеза РФ и заместитель диктатора Володмимира Путина в военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию бреду, написав свои «прогнозы» на 2023 год.



Приспешник Путина написал, что написал свои "прогнозы" из-за того, что в канун Нового года звучат "самые неожиданные и даже самые абсурдные" слова.

Согласно Медведеву в 2023 году мир ждет:

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