Ванга в клоунском колпаке. Медведев выдал новую порцию бреда с «прогнозами» на 2023 год
Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)
Заместитель председателя Совбеза РФ и заместитель диктатора Володмимира Путина в военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию бреду, написав свои «прогнозы» на 2023 год.
Приспешник Путина написал, что написал свои "прогнозы" из-за того, что в канун Нового года звучат "самые неожиданные и даже самые абсурдные" слова.
Согласно Медведеву в 2023 году мир ждет:
- Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
- Возвращение Великобритании в Европейский Союз.
- Распад Европейского Союза после возвращения Великобритании и отмена хождения евро как валюты бывшего ЕС.
- Поглощение Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. "маргиналов").
- Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход на активное использование цифровых фиатных валют.
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