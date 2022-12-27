Ванга в клоунском колпаке. Медведев выдал новую порцию бреда с «прогнозами» на 2023 год

27 декабря, 04:12
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Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совбеза РФ и заместитель диктатора Володмимира Путина в военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию бреду, написав свои «прогнозы» на 2023 год.

Приспешник Путина написал, что написал свои "прогнозы" из-за того, что в канун Нового года звучат "самые неожиданные и даже самые абсурдные" слова.

Согласно Медведеву в 2023 году мир ждет:

Видео дня

  • Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
  • Возвращение Великобритании в Европейский Союз.
  • Распад Европейского Союза после возвращения Великобритании и отмена хождения евро как валюты бывшего ЕС.
  • Поглощение Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
  • Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. "маргиналов").
  • Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.
  • Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
  • Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
  • Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
  • Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход на активное использование цифровых фиатных валют.
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Чехия Венгрия Великобритания Евросоюз Польша Германия Дмитрий Медведев Война в Украине Илон Маск Война России против Украины

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