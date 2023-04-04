Медведев хочет уничтожить российскую оппозицию как «бешеных псов» после ликвидации Татарского 4 апреля, 16:49 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Pool via Reuters)

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев назвал российскую оппозицию «террористами» и предложил ее уничтожить после ликвидации военкора Владлена Татарского.

Медведев обвинил оппозицию в убийстве Татарского. Не называя конкретных лиц, он заявил, что «эти мерзавцы» не только открыто желают поражения России и ее гибели, но и «казнят соотечественников», в частности, якобы именно оппозиция убила «безоружного журналиста».

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Медведев не стесняется в выражениях в отношении оппозиционеров, называет их «выродками» и «террористами». «Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто рядовыми террористами и убийцами», — убеждает он.

Соответственно, заместитель секретаря Совбеза России хочет, чтобы власть уничтожила оппозиционеров «как бешеных собак», как только появляется возможность. При этом он добавляет, что никакого сочувствия к оппозиционерам не должно быть.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.