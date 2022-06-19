«Сделает то, чего Путин опасается». Преемник диктатора может быть более кровавым, в том числе и Медведев — Портников 19 июня, 13:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото:Дмитрий Медведев via Instagram)

Журналист, политолог и публицист Виталий Портников предполагает, что преемник Владимира Путина может быть более радикальным, чем действующий российский диктатор.

«После Ленина была не либерализация режима. Ленин был кровавый диктатор, мы об этом уже забыли, потому что после него был гораздо более кровавый Сталин. Таких эпизодов было множество в русской истории, когда после консервативного монарха приходил гораздо более консервативный, а о том, как о консерваторе, просто забывали, воспринимали его даже спокойно. Наследник Путина [может быть] гораздо более радикально настроенным человеком, который наконец объявит настоящую войну, проведет настоящую мобилизацию, применит тактическое ядерное оружие. То есть, будет делать все то, что сам Путин делать опасается», — отметил Портников в эфире Радио НВ.

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Журналист считает, что этим, еще хужим для Украины, преемником Путина может стать заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев.

«Если бы Медведев, а не Путин был президентом России, то 24 февраля у нас была бы не спецоперация, а просто массированный ракетный удар по крупнейшим украинским городам <...> с уничтожением центров управления и объявлением войны. После этого, конечно, могли быть любые последствия для самой России. Но такие люди, как Медведев, не думают о последствиях, а думают о масштабе атаки», — пояснил Портников.

Бывший президент РФ, который в последнее время радикально высказывается по Украине, по словам Портникова, всегда имел такие взгляды, но они не были публичными.

«Медведев всегда был известен тем, что он является крупнейшим «ястребом» в российском политическом руководстве. <...> Ни для кого, кто занимался российской политикой, не были секретом совершенно дикие убеждения Медведева. Даже представители силовых структур в Москве мне говорили, что они в ужасе от того, какое Медведев оказывает влияние на самого Путина. <...> Но все это было в кулуарах, на [закрытых] заседаниях Совета безопасности, а сейчас стало публичным», - утверждает он.

По мнению политолога, Медведев также предполагает, что не станет президентом РФ после того, как отойдет Путин, и тогда ему придется подстраиваться под радикального преемника:

«[Ему] нужно будет находить себе место в России, которая будет не просто дестабилизировать соседние страны и завоевывать их по окрестностям, а уничтожать их вместе с нелояльным населением, когда счет пойдет на сотни тысяч жертв за несколько дней. Почему вы думаете, что Россия на это не способна? Я считаю, что способна».

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