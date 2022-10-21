Медведчук и Пригожин просто зароют Путина — политолог 21 октября, 20:11 Виктор Медведчук и Евгений Пригожин обогащаются за счет комплексов российского диктатора Владимира Путина и способствуют его поражению, считает Николай Давыдюк (Фото:СБУ, REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool, коллаж НВ)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ рассказал, почему соратники российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук и Евгений Пригожин способствуют его поражению.

«Пригожин — типичный головорез. Сначала он отрезал головы лобстерам, чтобы готовить Путину пельмени, а сейчас он отрезает головы своим зекам, которых бросает в котел войны на Донбассе, в котел войны на Херсонщине, неподготовленных убийц и насильников, которых ВСУ выносят через две-три минуты с поля боя», — отметил Давыдюк в интервью Радио НВ.

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При этом, по его словам, Пригожин пытается доказать свою лояльность и нужность Путину, одновременно заработав миллиарды.

«Путин любит лояльных. Пригожин лоялен, но тупой и алчный. Если бы мы писали психологический портрет этого человека, то мы бы большими толстыми буквами написали: тупой и жадный. Он не разбирается в военном деле, пытается быть полезным, и [использует] свой опыт этого головорезства в странах Африки. Но протестанты в Конго или ЮАР — это просто небо и земля по сравнению с тренированными украинскими военными, которые проходят обучение в странах НАТО, странах Запада, которые прошли войну Донбасса и тренировались все эти восемь лет. Поэтому они просто ломают хребет и Путину и Пригожину на поле боя», — объяснил политолог.

По его словам, огромные доходы Пригожина объясняются исключительно его лояльностью к Путину.

«Но я скажу, что Пригожин — это Медведчук-2. Это точно такой же фейкомет и лизоблюд, каким был [нардеп-предатель Виктор] Медведчук, заведший Путина в проигрышную войну на территории Украины. Пригожин завершит эту проигрышную войну для Путина и поставит на нем точку. И вот два ближайших друга, Медведчук и Пригожин, просто зароют Путина», — заверил Давыдюк.

По его словам, так как путинское окружение сейчас очень ограничено, комплексами диктатора легко манипулировать.

«Все, кто вхож к Путину, с каждым выходом от него и подписанными документами выносят два-три миллиарда личных денег. Прямо на этом они зарабатывают. Потому понятно, что Пригожин тоже пытается манипулировать. Пригожин пытается масштабироваться из повара в полководца. Но понимаете, полководцем повару можно стать только в России. Потому что твоя главная задача — не показывать задачу на поле боя, а просто „ублажать“ в опочивальне своего царя. Пригожин этим и занимается, Путину это нравится», — считает политолог.

В сводке американского Института изучения войны по итогам 15 октября отмечалось, что частная военная компания Вагнер пытается утвердить превосходство над МО России, а основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин хочет выслужиться перед российским диктатором Владимиром Путиным.

26 сентября российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

Наемники ЧВК Вагнера воюют против Украины с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.



Также были данные о том, РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.