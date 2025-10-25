В субботу утром в румынских Карпатах медведь напал на туриста . Это уже второе нападение животного на человека в стране за последние две недели. Об этом в субботу, 25 октября, сообщило издание Digi24 .

Инцидент произошел 25 октября на горном маршруте между вершинами Тампа и Поштаварул вблизи города Брашов. Турист получил ранения головы и конечностей, но сумел убежать и добраться до более низких участков маршрута, где другие отдыхающие вызвали спасателей.

Реклама

Пострадавшего госпитализировали. Тем временем местные власти сформировали специальные группы для поиска напавшего медведя.

На прошлой неделе в жудке Нямц 88-летнего мужчину нашли мертвым неподалеку от его дома. По предварительным данным, он также стал жертвой медведя.

Румыния имеет одну из крупнейших популяций бурых медведей в Европе, и в последние годы страна все чаще сообщает о конфликтах между хищниками и людьми.