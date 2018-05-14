Медленно, но верно. Что известно о неудачах и все более реальных перспективах отставки Суркова

В Кремле не отрицают появившейся в СМИ информации о вероятности скорой отставки Суркова

В российских СМИ появилась информация о вероятной скорой отставке "серого кардинала Кремля" Владислава Суркова, который курировал политику России в отношении Украины и создание фейковых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

НВ рассказывает, что известно о его неудачах и почему многие думают, что Сурков скоро покинет Кремль.

Взломанная хакерами почта

24 октября 2016 года народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил достоверность информации, распространенной группой украинских хакеров КиберХунта о взломе почтового ящика помощника президента РФ Владислава Суркова и опубликованных хакерами документах из него.

3 ноября 2016 года Геращенко сообщил, что опубликована вторая часть почты приемной Суркова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 октября 2016 года ушел от прямого ответа на вопрос о подлинности опубликованной переписки. 26 октября 2016 года Песков заверил, что в Кремле ознакомились с ней, но к Суркову она якобы отношения не имеет, так как он не пользуется электронной почтой даже для личной переписки.

В то же время, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук 25 октября 2016 года заявил, что подлинность большинства документов из взломанной почты Суркова подтверждена.

В частности, по его словам, содержание отдельных обнародованных файлов совпадает с документальными материалами, которые изымались СБУ при обыске в рамках уголовного производства, связанного с расследованием сепаратистских движений на Закарпатье.

Подлинной взломанную переписку Суркова счел и эксперт исследовательской группы Bellingcat Арик Толер. В статье, написанной в соавторстве с редактором Аtlantic Сouncil Мелиндой Харинг, он утверждает, что опубликованные документы свидетельствуют о том, что "Кремль не просто управляет марионеточной республикой на востоке Украины, он ее контролирует и удерживает на плаву".

Толер приводит в пример список кандидатов в "правительство ДНР", который отправили в приемную Суркова за три дня до того, как это "правительство" появилось. Возле имен некоторых из этих "кандидатов" была звездочка, обозначавшая "люди, которых мы проверяли и которых особенно рекомендуем".

После этого в приемную Суркова от имени Дениса Пушилина прислали список ежемесячных расходов на содержание пресс-центра в Донецке, включая расходы на офисную технику и зарплату.

Попавшая в общий доступ переписка содержит множество других документов, среди тем которых Минские договоренности, в частности отвод тяжелых огнеметных систем, списки и резюме "кандидатов на посты в "ЛНР"", планы по дестабилизации Харьковской области и попытки оправдать неудачу их реализации, планы федерализации Украины, письма главного редактора журнала Русский репортер Виталия Лейбина о встрече с собственником Вестей Игорем Гужвой и письма, свидетельствующие о том, что Сурков контролирует рынок горюче-смазочных материалов на оккупированных территориях Донбасса.

"Все эти документы - ценнейший источник информации как для будущих судебных процессов по российским военным преступникам, так и для использования сегодня нашими разведчиками, политиками и журналистами", - отмечал нардеп Антон Геращенко.

Зашедшая в тупик ситуация на Донбассе

Несколько источников РБК, близких к управлению Кремля по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, рассказали агентству, что одной из причин отставки Суркова может быть зашедшая в тупик "стратегия на украинском направлении".

"При нашей жизни проблемы с "ДНР" и "ЛНР" не решить, это вопрос следующих поколений", - заявил один из источников.

В то же время, еще один источник, близкий к РБК заявил, что "дело не в Суркове", и кто бы ни курировал это направление, это бы не повлияло на результаты.

Напомним, еще в ноябре 2017 года Сурков встречался со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Среди прочего темой их общения стало введение миротворцев на Донбасс.

После этой встречи Сурков рассказал российским СМИ, что американская сторона передала свои предложения относительно инициированного Россией проекта резолюции Совбеза ОНН по миротворцам на Донбассе - двадцать девять абзацев. Только три из них РФ сочла приемлемыми.

"Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", - отмечал он.

В марте 2016 года стало известно, что Сурков фигурирует в деле СБУ о создании террористической организации "ДНР".

То, что Сурков руководит их действиями, не раз признавали и сами боевики. Так, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявлял об этом в ноябре 2015 года в эфире одного из подконтрольных боевикам телеканалов.

"С первых дней самого острого кризиса, который находился на нашей земле, с первых часов, первых минут он всем сердцем болел за наш народ. Помогал во всех вопросах, которые возникали. Они, быть может, сначала были наивными, детскими. Сами понимаете, никто к этому не готовился. Хотел бы сказать огромное спасибо помощнику президента Российской Федерации Владиславу Юрьевичу Суркову", - сказал, в частности, Захарченко.

Главарь боевиков "ДНР" также отметил, что до сих пор консультируется с Сурковым по всем "фундаментальным и даже не фундаментальным вопросам".

А в сентябре 2017 года журналист Денис Казанский написал на своей странице в Facebook, что Захарченко и Сурков "успели породниться и стать кумовьями".

О том, что Сурков непосредственно и до деталей контролировал ситуацию на Донбассе также рассказывали бывшие лидеры боевиков агентству Reuters в мае 2017 года.

Конфликтовал с другими ведомствами

Еще один источник РБК заявил, что у Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые "считали, что он вмешивается не в свои дела".

Два источника агентства, близкие к управлению Кремля по СНГ рассказали, что у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5-й службой ФСБ - службой оперативной информации и международных связей, которая отвечала за контрразведку на территориях, контролируемых "ДНР" и "ЛНР". Причем собеседники РБК утверждают, что именно эта служба поддерживала главу "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника в его конфликте с "главой ЛНР" Игорем Плотницким. из-за которого Плотницкий сбежал в Россию в ноябре 2017 года. Сурков в этом конфликте якобы поддержал Плотницкого.

Однако еще один источник агентства близкий к Кремлю заявил, что Сурков конфликтовал с Плотницким.

Как бы то ни было, победителем в конфликте стал Пасечник, занявший место Плотницкого.

Сам хочет уйти

Еще одна версия причины вероятной отставки Суркова, озвученная источниками РБК, - это его собственное желание оставить свой пост.

Отметим, что год назад, в мае 2017 года в Сети появилось фото Суркова, из-за которого распространились слухи, что помощник Путина серьезно болен.

Это Сурков. Сурков???!!! Сурков. Вот что Нуланд с нашими мальчиками делает. Вампирша госдеповская https://t.co/blxc4tEC8J pic.twitter.com/Ql1nUutVcL — Алексей Венедиктов (@aavst) 2 мая 2017 г.

Сам Сурков тогда уверял, что никаких проблем со здоровьем у него нет, но не сообщил, с чем на самом деле связаны изменения его внешности.

Статья о "геополитическом одиночестве" России, встреченная "с повсеместным сарказмом"

9 апреля 2018 года Сурков опубликовал статью Одиночество полукровки в журнале Россия в глобальной политике. В этой статье он пишет о том, что Россия на протяжении веков склонялась то к Западу, то к Востоку, но решила выбрать третий путь.

Поэтому Сурков приходит к выводу, что Россия сама себе союзник и ее ожидает геополитическое одиночество. Оно может выглядеть либо как "прозябание бобыля на отшибе", либо как "счастливое одиночество лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации".

Сурков заканчивает статью обещанием: "Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?! Будет интересно. И звезды будут".

Некоторые СМИ отметили, что "классик отечественной поэзии", упомянутый Сурковым, это российский рэпер Oxxxymiron.

Профессор политологии Лилия Шевцова, комментируя эту статью Суркова назвала ее "попыткой напомнить о себе" перед предстоящими кадровыми изменениями в Кремле. Причем, по мнению политолога, вместо интереса эта попытка может вызвать раздражение Путина.

"И она встречена с повсеместным сарказмом, в том числе и внутри нынешнего российского политического класса, который также понимает, что это - “падший демон”, который хочет найти новую роль для себя", - рассказала Шевцова.

Она считает, что в статье "бывшего гуру политтехнологии" идет речь "не о политике Кремля, а скорее о самом Суркове".

Сомневается в том, что Сурков останется на своей должности и директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич (Сурков - ред.) вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - передает его слова РБК.

В Кремле не стали опровергать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать появившуюся в СМИ информацию об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы российского государства.

"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал он.

На вопрос, есть ли смысл ожидать смены политики Кремля по вопросу Донбасса в случае ухода Суркова со своего поста, пресс-секретарь Путина тоже не стал отвечать прямо.

"Такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ, и внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной", - заявил Песков.

НВ