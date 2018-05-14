Медленно, но верно. Что известно о неудачах и все более реальных перспективах отставки Суркова

В российских СМИ появилась информация о вероятной скорой отставке "серого кардинала Кремля" Владислава Суркова, который курировал политику России в отношении Украины и создание фейковых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
НВ рассказывает, что известно о его неудачах и почему многие думают, что Сурков скоро покинет Кремль.
Взломанная хакерами почта
24 октября 2016 года народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил достоверность информации, распространенной группой украинских хакеров КиберХунта о взломе почтового ящика помощника президента РФ Владислава Суркова и опубликованных хакерами документах из него.
3 ноября 2016 года Геращенко сообщил, что опубликована вторая часть почты приемной Суркова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 октября 2016 года ушел от прямого ответа на вопрос о подлинности опубликованной переписки. 26 октября 2016 года Песков заверил, что в Кремле ознакомились с ней, но к Суркову она якобы отношения не имеет, так как он не пользуется электронной почтой даже для личной переписки.
В то же время, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук 25 октября 2016 года заявил, что подлинность большинства документов из взломанной почты Суркова подтверждена.
В частности, по его словам, содержание отдельных обнародованных файлов совпадает с документальными материалами, которые изымались СБУ при обыске в рамках уголовного производства, связанного с расследованием сепаратистских движений на Закарпатье.
Подлинной взломанную переписку Суркова счел и эксперт исследовательской группы Bellingcat Арик Толер. В статье, написанной в соавторстве с редактором Аtlantic Сouncil Мелиндой Харинг, он утверждает, что опубликованные документы свидетельствуют о том, что "Кремль не просто управляет марионеточной республикой на востоке Украины, он ее контролирует и удерживает на плаву".
Толер приводит в пример список кандидатов в "правительство ДНР", который отправили в приемную Суркова за три дня до того, как это "правительство" появилось. Возле имен некоторых из этих "кандидатов" была звездочка, обозначавшая "люди, которых мы проверяли и которых особенно рекомендуем".
После этого в приемную Суркова от имени Дениса Пушилина прислали список ежемесячных расходов на содержание пресс-центра в Донецке, включая расходы на офисную технику и зарплату.
Попавшая в общий доступ переписка содержит множество других документов, среди тем которых Минские договоренности, в частности отвод тяжелых огнеметных систем, списки и резюме "кандидатов на посты в "ЛНР"", планы по дестабилизации Харьковской области и попытки оправдать неудачу их реализации, планы федерализации Украины, письма главного редактора журнала Русский репортер Виталия Лейбина о встрече с собственником Вестей Игорем Гужвой и письма, свидетельствующие о том, что Сурков контролирует рынок горюче-смазочных материалов на оккупированных территориях Донбасса.
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"Все эти документы - ценнейший источник информации как для будущих судебных процессов по российским военным преступникам, так и для использования сегодня нашими разведчиками, политиками и журналистами", - отмечал нардеп Антон Геращенко.
Зашедшая в тупик ситуация на Донбассе
Несколько источников РБК, близких к управлению Кремля по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, рассказали агентству, что одной из причин отставки Суркова может быть зашедшая в тупик "стратегия на украинском направлении".
"При нашей жизни проблемы с "ДНР" и "ЛНР" не решить, это вопрос следующих поколений", - заявил один из источников.
В то же время, еще один источник, близкий к РБК заявил, что "дело не в Суркове", и кто бы ни курировал это направление, это бы не повлияло на результаты.
Напомним, еще в ноябре 2017 года Сурков встречался со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Среди прочего темой их общения стало введение миротворцев на Донбасс.
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После этой встречи Сурков рассказал российским СМИ, что американская сторона передала свои предложения относительно инициированного Россией проекта резолюции Совбеза ОНН по миротворцам на Донбассе - двадцать девять абзацев. Только три из них РФ сочла приемлемыми.
"Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", - отмечал он.
В марте 2016 года стало известно, что Сурков фигурирует в деле СБУ о создании террористической организации "ДНР".
То, что Сурков руководит их действиями, не раз признавали и сами боевики. Так, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявлял об этом в ноябре 2015 года в эфире одного из подконтрольных боевикам телеканалов.
"С первых дней самого острого кризиса, который находился на нашей земле, с первых часов, первых минут он всем сердцем болел за наш народ. Помогал во всех вопросах, которые возникали. Они, быть может, сначала были наивными, детскими. Сами понимаете, никто к этому не готовился. Хотел бы сказать огромное спасибо помощнику президента Российской Федерации Владиславу Юрьевичу Суркову", - сказал, в частности, Захарченко.
Главарь боевиков "ДНР" также отметил, что до сих пор консультируется с Сурковым по всем "фундаментальным и даже не фундаментальным вопросам".
А в сентябре 2017 года журналист Денис Казанский написал на своей странице в Facebook, что Захарченко и Сурков "успели породниться и стать кумовьями".
О том, что Сурков непосредственно и до деталей контролировал ситуацию на Донбассе также рассказывали бывшие лидеры боевиков агентству Reuters в мае 2017 года.
Конфликтовал с другими ведомствами
Еще один источник РБК заявил, что у Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые "считали, что он вмешивается не в свои дела".
Два источника агентства, близкие к управлению Кремля по СНГ рассказали, что у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5-й службой ФСБ - службой оперативной информации и международных связей, которая отвечала за контрразведку на территориях, контролируемых "ДНР" и "ЛНР". Причем собеседники РБК утверждают, что именно эта служба поддерживала главу "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника в его конфликте с "главой ЛНР" Игорем Плотницким. из-за которого Плотницкий сбежал в Россию в ноябре 2017 года. Сурков в этом конфликте якобы поддержал Плотницкого.
Однако еще один источник агентства близкий к Кремлю заявил, что Сурков конфликтовал с Плотницким.
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Как бы то ни было, победителем в конфликте стал Пасечник, занявший место Плотницкого.
Сам хочет уйти
Еще одна версия причины вероятной отставки Суркова, озвученная источниками РБК, - это его собственное желание оставить свой пост.
Отметим, что год назад, в мае 2017 года в Сети появилось фото Суркова, из-за которого распространились слухи, что помощник Путина серьезно болен.
Это Сурков. Сурков???!!! Сурков. Вот что Нуланд с нашими мальчиками делает. Вампирша госдеповская https://t.co/blxc4tEC8J pic.twitter.com/Ql1nUutVcL— Алексей Венедиктов (@aavst) 2 мая 2017 г.
Сам Сурков тогда уверял, что никаких проблем со здоровьем у него нет, но не сообщил, с чем на самом деле связаны изменения его внешности.
Статья о "геополитическом одиночестве" России, встреченная "с повсеместным сарказмом"
9 апреля 2018 года Сурков опубликовал статью Одиночество полукровки в журнале Россия в глобальной политике. В этой статье он пишет о том, что Россия на протяжении веков склонялась то к Западу, то к Востоку, но решила выбрать третий путь.
Поэтому Сурков приходит к выводу, что Россия сама себе союзник и ее ожидает геополитическое одиночество. Оно может выглядеть либо как "прозябание бобыля на отшибе", либо как "счастливое одиночество лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации".
Сурков заканчивает статью обещанием: "Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?! Будет интересно. И звезды будут".
Некоторые СМИ отметили, что "классик отечественной поэзии", упомянутый Сурковым, это российский рэпер Oxxxymiron.
Профессор политологии Лилия Шевцова, комментируя эту статью Суркова назвала ее "попыткой напомнить о себе" перед предстоящими кадровыми изменениями в Кремле. Причем, по мнению политолога, вместо интереса эта попытка может вызвать раздражение Путина.
"И она встречена с повсеместным сарказмом, в том числе и внутри нынешнего российского политического класса, который также понимает, что это - “падший демон”, который хочет найти новую роль для себя", - рассказала Шевцова.
Она считает, что в статье "бывшего гуру политтехнологии" идет речь "не о политике Кремля, а скорее о самом Суркове".
Сомневается в том, что Сурков останется на своей должности и директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич (Сурков - ред.) вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - передает его слова РБК.
В Кремле не стали опровергать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать появившуюся в СМИ информацию об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы российского государства.
"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал он.
На вопрос, есть ли смысл ожидать смены политики Кремля по вопросу Донбасса в случае ухода Суркова со своего поста, пресс-секретарь Путина тоже не стал отвечать прямо.
"Такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ, и внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной", - заявил Песков.
НВ
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