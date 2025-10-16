«Стабилизировали состояние». Медики 3-го корпуса ВСУ в Лондоне спасли мужчину, пострадавшего в ДТП
Военнослужащие 3-го армейского корпуса ехали в Лондоне на такси и стали свидетелями ДТП (Фото: t.me/ab3army)
Медики из 3-го армейского корпуса ВСУ во время отпуска в Великобритании оказали первую неотложную помощь мужчине, пострадавшему в автомобильной аварии.
Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе подразделения.
«София, Мивина и Ребекка (позывные военнослужащих — ред.) проезжали мимо на такси, когда стали свидетелями аварии», — заявили в 3-м корпусе.
Без колебаний, военнослужащие остановили автомобиль и применили к пострадавшему стабилизационные мероприятия — остановили кровотечение, наложили повязку и контролировали жизненные показатели до прибытия бригады скорой помощи, заявили украинские офицеры.
«Мужчина получил серьезные травмы, но нашим медикам удалось стабилизировать его на месте. Благодаря своевременной и профессиональной помощи он был оперативно доставлен в больницу. Бойцы прибыли в Лондон на презентацию биографического фильма в рамках проекта ВАРТА», — подытожили в 3-м корпусе.
В марте 2025 года издание Сorriere del Veneto писало, что военнослужащий ВСУ, находясь на отдыхе с семьей в Италии, спас в Венеции молодого человека, пострадавшего в поножовщине.
Как выяснил позже портал АрмияInform, украинский военный имеет позывной Янис и служит разведчиком в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.
12 марта украинский военный встретился с мэром Венеции Луиджи Бруньяро и получил от него награду за спасение.
Мэр особо подчеркнул, что благодаря аптечке, которую военный всегда носит с собой, и его быстрой реакции, «удалось остановить кровотечение и оказать помощь пострадавшему еще до прибытия медиков.