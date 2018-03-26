МЧС опубликовало официальные данные о пожаре в Кемерово: 37 погибших, 84 раненных, 64 пропавших

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Спасатели продолжают искать пропавших людей

Спасатели продолжают искать пропавших людей

Заместитель руководителя МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что по официальным данным при пожаре в ТРЦ Кемерово погибли 37 человек.

Пропавшими без вести числятся 64 человека, еще 84 человека пострадали, передает Интерфакс.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.

Ранее сообщалось, что после пожара в ТЦ города Кемерово пропал без вести 41 ребенок.

Также источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.

Также число погибших возросло до 40 человек.

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