МЧС опубликовало официальные данные о пожаре в Кемерово: 37 погибших, 84 раненных, 64 пропавших

Заместитель руководителя МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что по официальным данным при пожаре в ТРЦ Кемерово погибли 37 человек.

Пропавшими без вести числятся 64 человека, еще 84 человека пострадали, передает Интерфакс.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.

Последние данные по пожару в Кемерово. ВНИМАНИЕ: Мы настоятельно просим впечатлительных людей не смотреть видео. Оно содержит кадры, которые могут вас шокировать pic.twitter.com/nmVT1qNyZK — Meduza (@meduzaproject) 25 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что после пожара в ТЦ города Кемерово пропал без вести 41 ребенок.

Также источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.

Также число погибших возросло до 40 человек.