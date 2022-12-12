Удар по аэродрому Дягилево: среди погибших — майор Военно-космических сил РФ

12 декабря, 10:20
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Майор ВКС РФ Евгений Навлютов погиб в результате удара по аэродрому Дягилево (Фото:Новая газета-Рязань)

Майор ВКС РФ Евгений Навлютов погиб в результате удара по аэродрому Дягилево (Фото:Новая газета-Рязань)

В результате удара по российскому военному аэродрому Дягилево под Рязанью погиб майор Военно-космических сил РФ Евгений Навлютов.

Об этом сообщает Новая газета-Рязань.

Еще один погибший в результате удара — Александр Шнотин, который приехал на авиабазу в «командировку».

Третьим погибших оказался Андрей Столяров.

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Также, по данным СМИ, в результате удара пять человек получили ранения.

5 декабря в результате атаки беспилотника на аэродром Дягилево загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В этот же день дрон атаковал аэродром Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотник Аэродром Аэродромы Война России против Украины Дягилево

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