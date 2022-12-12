Удар по аэродрому Дягилево: среди погибших — майор Военно-космических сил РФ
Майор ВКС РФ Евгений Навлютов погиб в результате удара по аэродрому Дягилево (Фото:Новая газета-Рязань)
В результате удара по российскому военному аэродрому Дягилево под Рязанью погиб майор Военно-космических сил РФ Евгений Навлютов.
Об этом сообщает Новая газета-Рязань.
Еще один погибший в результате удара — Александр Шнотин, который приехал на авиабазу в «командировку».
Третьим погибших оказался Андрей Столяров.
Также, по данным СМИ, в результате удара пять человек получили ранения.
5 декабря в результате атаки беспилотника на аэродром Дягилево загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.
В этот же день дрон атаковал аэродром Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.
6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.