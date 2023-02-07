Компания Maxar показала последствия землетрясения в Турции 7 февраля, 20:49 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки города Ислахия в Турции до и после разрушительного землетрясения.



Первые снимки сделаны 4 октября 2022 г., а следующие уже 7 февраля после землетрясения. На фотографиях можно увидеть значительные разрушения.

«Наши последние снимки землетрясения в Турции. Погода и облачность повлияли на получение новых изображений пострадавших районов», — сообщили в Maxar.

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Инфографика: NV

6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч человек. Разрушены также тысячи зданий.