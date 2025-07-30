Кремль создал приложение от VK под названием Max для того, чтобы объединить мессенджер, финансовые сервисы и доступ к госуслугам. Вероятно, это новый инструмент контроля за россиянами.

Об этом в среду, 30 июля, сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики считают, что запуск Max дает кремлевскому режиму инструменты для масштабного контроля над интернет-активностью граждан. Также он не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежки.

Как считает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Ирина Бороган, поскольку Кремль контролирует VK через Газпром, приложение Max предоставит ему существенную власть над всеми аспектами онлайн-активности россиян.

По данным агентства, большинство акций VK принадлежит MF Technologies, которая контролируется Газпромом и АО Согаз, страховой компанией, которая частично принадлежит миллиардеру Юрию Ковальчуку. Министерство финансов США назвало Ковальчука «личным банкиром» российского диктатора Владимира Путина. Генеральный директор VK Владимир Кириенко является сыном влиятельного помощника Путина.

Также агентство отмечает, что Путин, который заявлял, что сам не пользуется интернетом, в значительной степени игнорировал это средство массовой информации в течение своих первых двух сроков у власти. Вместо этого Кремль сосредоточился на контроле над телевидением. Ситуация начала меняться в 2011 году после обвинений диктатора в массовых фальсификациях.

20 июля стало известно, что Владимир Путин поручил правительству страны-агрессора до 1 сентября ограничить использование в РФ иностранного программного обеспечения, в том числе мессенджеров, разработанных в «недружественных странах».

Российские власти уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки — мессенджер Max от VK. Отмечается, что всем чиновникам в РФ приказали перейти на Max.

Данные из кремлевского мессенджера Max автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ.