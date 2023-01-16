Скрывался 30 лет. В Италии задержан последний «крестный отец» сицилийской мафии 16 января, 12:15 Маттео Мессина Денаро задержан (Фото:Carabinieri/Handout via REUTERS)

В итальянском Палермо арестован последний «крестный отец» сицилийской мафии и один из самых разыскиваемых преступников в мире Маттео Мессина Денаро, он был в бегах в течение 30 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

60-летнего Денаро, скрывавшегося с 1993 года, задержали в частной клинике в сицилийском городе.

Гангстер когда-то считался кандидатом на пост босса сицилийской мафии после смерти Бернардо Провенцано в 2016 году и Сальваторе Риины в 2017 году.

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Денаро родился в Кастельветрано, Сицилия, в 1962 году. Его отец был влиятельным боссом Коза Ностры.

В 2002 году Денаро был осужден и заочно приговорен к пожизненному заключению за то, что лично убил или заказал убийство десятков человек.



Вероятно, мафиози удалось сохранить свой роскошный образ жизни благодаря нескольким банкирам, а также, по данным прокуратуры, политикам и бизнесменам.



Поиски Денаро осложнялись почти полным отсутствием новых фотографий. Имея лишь несколько снимков, сделанных в конце 1980-х и начале 1990-х годов, итальянские власти реконструировали его внешность в цифровом виде, используя новейшие компьютерные технологии и информацию, предоставленную перебежчиками из мафии.

Некоторые информаторы рассказали, что босс сделал пластическую операцию на лице, чтобы скрыть свою личность, в то время как другие заявили, что у него удалили отпечатки пальцев.