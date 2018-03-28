Матери экс-разведчика Скрипаля не сообщили об его отравлении

Мать бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Елена до сих пор не знает о том, что его вместе с дочерью отравили.

Об этом в интервью Русской службе Би-би-си рассказала племянница Скрипаля Виктория.

"Она не будет знать до самого последнего момента. Она узнает в тот момент, когда эта ситуация хоть как-то разрешится, то есть будет логический конец. Если история закончится совсем плачевно, тогда да. Если более-менее, то (скажем): так случилось, они заболели", - сказала она.

По словам Виктории, мать Скрипаля уже год не смотрит телевизор. Также она до сих пор не знает, о смерти внука – сына Сергея Скрипаля.

"Она в твердом уме, в здравой памяти, хорошо рассуждает, но сердце слабое, сахар высокий, 90 лет. Если она сейчас узнает, она заставит нас включить телевизор, будет пытаться его смотреть. Может, центральные каналы - Россия там - сдержанно дают информацию, но есть каналы, которым все равно, что говорить в эфире", - добавила Виктория Скрипаль.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания рядом с торговым центром в британском Солсбери. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.