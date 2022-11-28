Матерей и жен мобилизованных жителей Сахалинской области отправят на Донбасс — росСМИ 28 ноября, 17:35 Матери и жены мобилизированных россиян хотят вернуть своих родных домой, 10 ноября (Фото:Скриншот видео SergAibertich/Twitter)

Матери и жены мобилизованных Сахалинской области России будут по очереди ездить на Донбасс, чтобы оказывать «адресную и эффективную помощь» российским оккупантам в войне против Украины, сообщает Sakh.online.

Матери и жены мобилизованных сахалинцев создадут женскую общественную группу, чтобы выяснять, в чем нуждаются оккупанты на фронте. Такое решение приняли 27 ноября, во время празднования Дня матери в РФ.

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По информации СМИ, женщины сами выступили с такой инициативой. Их поддержал глава региона Валерий Лимаренко. По его словам, матери и жены могли бы по очереди выезжать в Донецкую область, чтобы оказывать «более адресную и эффективную помощь, следить, чтобы запросы военных выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам».

Проект курируется и финансируется партией Единая Россия.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

