«Складывай оружие». Мать российского оккупанта в слезах попросила сына уговорить командование вернуть его в РФ с войны в Украине
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта с матерью, которая хочет забрать своего сына с войны.
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Для этого мать даже использовала связи в военном руководстве РФ, сообщили в СБУ.
СБУ перехватили разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге в Забайкальском крае. Это военное формирование «отличилось» тем, что еще в 2015 году под видом «донецких сепаратистов» воевало против Украины.
«Теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой», — отметили в СБУ.
Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: «…не будут выводить, сейчас будете обратно туда заходить. Это еще не прекратится, вывозят технику, везут еще народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками».
Мать советует сыну подойти к главнокомандующему и сказать, что он складывает оружие и возвращается домой. "Тебя ничего не будет", - утверждает она.
Чтобы его убедить, перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужья.
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