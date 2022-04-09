«Складывай оружие». Мать российского оккупанта в слезах попросила сына уговорить командование вернуть его в РФ с войны в Украине 9 апреля, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта с матерью, которая хочет забрать своего сына с войны.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Для этого мать даже использовала связи в военном руководстве РФ, сообщили в СБУ.

СБУ перехватили разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге в Забайкальском крае. Это военное формирование «отличилось» тем, что еще в 2015 году под видом «донецких сепаратистов» воевало против Украины.

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«Теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой», — отметили в СБУ.

Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: «…не будут выводить, сейчас будете обратно туда заходить. Это еще не прекратится, вывозят технику, везут еще народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками».

Мать советует сыну подойти к главнокомандующему и сказать, что он складывает оружие и возвращается домой. "Тебя ничего не будет", - утверждает она.

Чтобы его убедить, перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужья.

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