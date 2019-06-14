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Массовый расстрел мусульман в Новой Зеландии: подозреваемый отказался признать вину

Сегодня, 10:45
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Массовый расстрел мусульман в Новой Зеландии: подозреваемый отказался признать вину - фото

Pool via REUTERS

Правый экстремист из Австралии обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек

Подозреваемый в нападении на две мечети в Новой Зеландии, в результате которых погиб 51 человек, на суде заявил о своей невиновности.

Как сообщает DW, 28-летний правый экстремист из Австралии участвовал в судебном заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Окленде, который находится в тысяче километрах от города Крайстчерч, где слушается его дело.

Адвокат заявил о невиновности подзащитного по всем 92 пунктам обвинения. Когда адвокат зачитывал свое заявление, на лице Тарранта была ухмылка. По залу суда, где присутствовали выжившие и родственники жертв, прошел гневный ропот.

Таррант обвиняется в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и в терроризме.

Судья объявил, что результаты двух психиатрических экспертиз говорят о полной вменяемости обвиняемого. Суд по делу Тарранта назначен на 4 мая 2020 года. В случае признания виновным, ему угрожает пожизненное тюремное заключение.

Напомним, 15 марта произошла массовая стрельба в двух мечетях Новой Зеландии. Жертвами теракта стал 51 человек.

Полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к стрельбе — троих мужчин и одну женщину.

Террорист написал 37-страничный манифест, который описывает его намерения. В нем преступник говорит: «Это террористический акт».

За 9 минут до расстрела людей в двух мечетях Таррант разослал свой манифест более чем на 30 парламентских адресов, в том числе и премьеру страны Джасинде Ардерн.

Отмечается, что убийца вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети.

Теги:   Мечеть Новая Зеландия

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