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Массовые задержания на акции в Москве: подростка госпитализировали с травмами лица

Сегодня, 22:11
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Массовые задержания на акции в Москве: подростка госпитализировали с травмами лица - фото

REUTERS/Shamil Zhumatov

Правоохранители не церемонились с протестующими во время задержания

В Москве одного из участников несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова после задержания госпитализировали с травмами лица.

Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, передает Интерфакс.

По словам очевидцев, лежачего подростка 2001 года рождения во время задержания били руками, к нему также применили силу в автозаке.

«Это подтверждают многочисленные свидетели, которые утверждали, что подростку в том числе наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры. Несовершеннолетний гражданин был впоследствии госпитализирован, со слов сотрудников ОМВД, врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица», — заявил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

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Напомним, что 12 июня в столице России Москве состоялась несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживали участников акции, в том числе применяли силу к женщинам.

По оценкам полиции, в акции приняли участие 1200 человек. Согласно обновленным данным, задержаны более 420 участников акции.

Теги:   Митинг Акция протеста Россия Москва

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