Массовые взрывы на Шри-Ланке: реакция мировых лидеров
Мировые лидеры осудили серию скоординированных нападений на Шри-Ланке, в результате которых погибли больше 200 человек.
Соболезнования пострадавшим и родственникам
погибших выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент
Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и
руководители других государств.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала серию взрывов
в церквях и туристических объектах "ужасающим" проявлением "религиозной
ненависти и нетерпимости".
"Шокирует тот факт, что люди, собравшиеся
вместе для празднования Пасхи, были умышленно атакованы", - сказала она в
своем обращении, передает The
Local.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает массовые
атаки на Шри-Ланке "отвратительными". "Мы солидарны с народом Шри-Ланки,
наши мысли с родственниками жертв в день Пасхи", - написал он в Twitter.
Британский премьер-министр Тереза Мэй
охарактеризовала акт агрессии как "действительно чудовищный".
"Акты насилия в отношении церквей и
отелей на Шри-Ланке действительно чудовищны. Я выражаю глубочайшие
соболезнования всем, кто пострадал в это трагическое время", - написала
она в Twitter.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил
готовность Брюсселя помочь Шри-Ланке. "С ужасом и печалью я услышал о
взрывах, унесших жизни многих людей", - добавил он.
"Пасхальное воскресенье - особый момент
для христиан всего мира… Акты насилия в этот священный день являются
актами насилия против всех верований и конфессий, а также против всех тех, кто
ценит свободу религии и выбора вероисповедания",- говорится
в заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини.
Президент США Дональд Трамп написал, что
искренне выражает свои соболезнования народу Шри-Ланки. "Соединенные Штаты
выражают искренние соболезнования прекрасному народу Шри-Ланки. Мы готовы
помочь!" - написал Трамп.
Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке
произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в
Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и
Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
В результате погибли по
меньшей мере 207 человек, еще больше 400 получили ранения.
Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации
массовых взрывов.