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Массовые взрывы на Шри-Ланке: реакция мировых лидеров

Сегодня, 16:08
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Массовые взрывы на Шри-Ланке: реакция мировых лидеров - фото

REUTERS/Dinuka Liyanawatte

В результате взрывов погибли более 200 человек

Мировые лидеры осудили серию скоординированных нападений на Шри-Ланке, в результате которых погибли больше 200 человек.

Соболезнования пострадавшим и родственникам погибших выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и руководители других государств.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала серию взрывов в церквях и туристических объектах "ужасающим" проявлением "религиозной ненависти и нетерпимости".

"Шокирует тот факт, что люди, собравшиеся вместе для празднования Пасхи, были умышленно атакованы", - сказала она в своем обращении, передает The Local.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает массовые атаки на Шри-Ланке "отвратительными". "Мы солидарны с народом Шри-Ланки, наши мысли с родственниками жертв в день Пасхи", - написал он в Twitter.

Британский премьер-министр Тереза Мэй охарактеризовала акт агрессии как "действительно чудовищный".

"Акты насилия в отношении церквей и отелей на Шри-Ланке действительно чудовищны. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в это трагическое время", - написала она в Twitter.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил готовность Брюсселя помочь Шри-Ланке. "С ужасом и печалью я услышал о взрывах, унесших жизни многих людей", - добавил он.

"Пасхальное воскресенье - особый момент для христиан всего мира… Акты насилия в этот священный день являются актами насилия против всех верований и конфессий, а также против всех тех, кто ценит свободу религии и выбора вероисповедания",- говорится в заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини.

Президент США Дональд Трамп написал, что искренне выражает свои соболезнования народу Шри-Ланки. "Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования прекрасному народу Шри-Ланки. Мы готовы помочь!" - написал Трамп.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате погибли по меньшей мере 207 человек, еще больше 400 получили ранения.

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.

Теги:   Шри-Ланка

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