Массовые взрывы на Шри-Ланке: реакция мировых лидеров Сегодня, 16:08 456 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dinuka Liyanawatte В результате взрывов погибли более 200 человек REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Мировые лидеры осудили серию скоординированных нападений на Шри-Ланке, в результате которых погибли больше 200 человек.



Соболезнования пострадавшим и родственникам погибших выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и руководители других государств.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала серию взрывов в церквях и туристических объектах "ужасающим" проявлением "религиозной ненависти и нетерпимости".

"Шокирует тот факт, что люди, собравшиеся вместе для празднования Пасхи, были умышленно атакованы", - сказала она в своем обращении, передает The Local.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает массовые атаки на Шри-Ланке "отвратительными". "Мы солидарны с народом Шри-Ланки, наши мысли с родственниками жертв в день Пасхи", - написал он в Twitter.

We are deeply saddened by the terrorist attacks against churches and hotels in Sri Lanka. We firmly condemn these odious acts. We stand by the people of Sri Lanka and our thoughts go out to the loved ones of the victims on this Easter Sunday. https://t.co/NytqQP9aE7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 апреля 2019 г.

Британский премьер-министр Тереза Мэй охарактеризовала акт агрессии как "действительно чудовищный".

"Акты насилия в отношении церквей и отелей на Шри-Ланке действительно чудовищны. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в это трагическое время", - написала она в Twitter.

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.



We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear. — Theresa May (@theresa_may) 21 апреля 2019 г.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил готовность Брюсселя помочь Шри-Ланке. "С ужасом и печалью я услышал о взрывах, унесших жизни многих людей", - добавил он.

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 21 апреля 2019 г.

"Пасхальное воскресенье - особый момент для христиан всего мира… Акты насилия в этот священный день являются актами насилия против всех верований и конфессий, а также против всех тех, кто ценит свободу религии и выбора вероисповедания",- говорится в заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини.

Президент США Дональд Трамп написал, что искренне выражает свои соболезнования народу Шри-Ланки. "Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования прекрасному народу Шри-Ланки. Мы готовы помочь!" - написал Трамп.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2019 г.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате погибли по меньшей мере 207 человек, еще больше 400 получили ранения.

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.