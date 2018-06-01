Массовые протесты в Тбилиси: президент Грузии пришел к организатору акций

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел в палатку к организатору масштабных акций протеста Зазе Саларидзе.

Президент попросил провести с ним встречу с глазу на глаз, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне Саларидзе заявил, что из всех представителей властей он хотел бы встретиться только с президентом.

В пятницу акция протеста с требованием отставки правительства будет возобновлена.

Акции солидарности с отцом убитого подростка начались и в других городах Грузии.

К митингам присоединились представители различных оппозиционных политических партий, которые заявляют, что поддерживают требование отставки всего правительства во главе с премьером. При этом среди оппозиционеров, пришедших на акции, присутствовали как представители бывшей правящей партии, так и их противники.

Накануне в Тбилиси собрался многотысячный митинг в связи с делом об убийстве в конце 2017 года двух подростков. Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которые, по его мнению, находятся на свободе, покрываемые влиятельными родственниками. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

В связи с массовыми протестами главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку.

В то же время премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих и уходить со своего поста.