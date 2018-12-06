Массовые протесты: в Париже закрыли Сорбонну из соображений безопасности Сегодня, 16:21 41 Цей матеріал також доступний українською В Сорбонне отменили занятия

Здание известного французского университета Сорбонны решили закрыть из соображений безопасности, сообщает Le Figaro ссылаясь на руководство учебного заведения.

Решение было принято после того, как во внутрь попыталась попасть группа активистов.

"Здание закрыто из соображений безопасности, занятия пока отменены", - сообщили в университете.

Молодые люди пытались проникнуть в здание утром. Охрана их эвакуировала и закрыла дверь.

В других университетах и школах активисты также попытались помешать учебе. В частности, пытались организовать акции протеста и блокировали входы в учреждения.

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Акции протеста студентов активизировались на фоне демонстраций "желтых жилетов".

В здании Сорбонны может находиться до 10 тысяч студентов каждый день.

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В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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