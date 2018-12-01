01 декабря 2018, суббота

Массовые протесты в Париже: полиция арестовала 81 участника

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Французская полиция задержала 81 участника протестов

Французская полиция задержала 81 участника протестов

Французская полиция арестовала 81 участника движения Желтые жилеты из-за опасения, что радикально настроенные активисты могут устроить массовые беспорядки.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что сотни демонстрантов собрались на Елисейских полях чтобы вновь выразить протест против роста цен на топливо и против реформаторской политики правительства в целом.

Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

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