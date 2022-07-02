В Ливии вспыхнули массовые протесты: демонстранты подожгли здание парламента и требовали перевыборов — фото, видео 2 июля, 13:36 Протестующие подожгли здание парламента в ливийском городе Тобрук (Фото:Stringer/Reuters)

В Ливии вспыхнули массовые протесты на фоне существенного ухудшения условий жизни и политического кризиса.

Как сообщает Аljazeera, протестующие штурмовали здание парламента в ливийском Тобруке в восточной части страны.

Ряд местных СМИ сообщили, что демонстрантам удалось проникнуть в здание парламента и совершить акты вандализма. Позже появились фото и видео густых столбов черного дыма вокруг здания парламента.

Видео дня

Некоторые издания сообщили, что загорелась часть здания парламента в Тобруке.

Фото: Stringer/Reuters

Фото: Stringer/Reuters

Протестующие также требовали роспуска парламента и проведения новых выборов в Ливии.

Демонстрации прошли и в других городах страны. В столице Триполи, на западе Ливии, несколько сотен человек собрались на центральной площади, где протестовали против вооруженных иностранных военных и требовали улучшения ситуации с электроснабжением и снижения цен на продовольствие.

Фото: Stringer/Reuters

Фото: Stringer/Reuters

На данный момент за власть в Ливии борются два правительства.

В Триполи его возглавляет временный премьер-министр Абдул Хамид Дбейбах. На власть на востоке страны претендует бывший министр внутренних дел.

После свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году сформировать в Ливии единый орган управления так и не удалось.

В конце 2021 года была попытка провести первые в истории Ливии выборы президента страны, но она не увенчалась успехом. Выборы президента и парламента отложили на неопределенный срок.





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