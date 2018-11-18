Массовые протесты во Франции: количество раненых возросло до 400 человек

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что число пострадавших во время протестов против роста цен на бензин достигло 409 человек, передает RTL.

Из них 14 человек находится в тяжелом состоянии.

Всего, по данным МВД Франции, в акциях приняли участие более 287 тысяч человек. Полиция задержала 282 человек.

Ранее сообщалось о 227 раненых.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.