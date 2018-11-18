18 ноября 2018, воскресенье

Массовые протесты во Франции: количество раненых возросло до 400 человек

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Кількість постраждалих протестувальників у Франції досягла 409 осіб

Кількість постраждалих протестувальників у Франції досягла 409 осіб

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что число пострадавших во время протестов против роста цен на бензин достигло 409 человек, передает RTL.

Из них 14 человек находится в тяжелом состоянии.

Всего, по данным МВД Франции, в акциях приняли участие более 287 тысяч человек. Полиция задержала 282 человек.

Ранее сообщалось о 227 раненых.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.

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