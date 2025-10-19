Дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях на несколько часов (Фото: x.com/Top_Disaster)

Неожиданное ухудшение погоды в Финляндии привело к самым масштабным цепным авариям в истории страны. Из-за внезапного гололеда и густого тумана на дорогах столкнулись более 70 автомобилей.

Об этом сообщает MTV со ссылкой на полицию.

Основные инциденты произошли утром 18 октября возле Ренкомаки в городе Лахти, где одно за другим произошли два крупных ДТП с участием около 50 машин. Десятки людей доставили в больницы, по меньшей мере 10 человек получили ранения, среди поврежденных авто — два полицейских патруля.

Дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях на несколько часов. Полиция сообщила, что на момент аварий асфальт был покрыт тонким слоем льда, а из-за тумана видимость снизилась до нескольких метров.

В Лахти еще один инцидент произошел на кольцевой дороге возле Хартвалла, где перевернулся грузовик с цистерной. Водитель, пытаясь избежать большей катастрофы, съехал с дороги, однако это спровоцировало еще одно массовое столкновение. Движение по трассе было полностью остановлено из-за разгрузки автоцистерны и расчистки дороги.

Полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с авариями в регионе.

Не обошлось без инцидентов и в Тампере, где на скользком шоссе столкнулись 15 автомобилей. По последним данным, 25 человек получили травмы различной степени тяжести.

По оценкам дорожной полиции, это крупнейшие цепные ДТП в современной истории Финляндии. Метеорологи предупреждают, что из-за колебаний температуры вокруг нуля риск гололеда будет оставаться высоким в течение недели.

Водителей призывают воздержаться от утренних поездок и сохранять максимальную дистанцию на автодорогах центральной и южной части страны.