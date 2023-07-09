Из-за угрозы новых беспорядков. Французское правительство запретило фейерверки на День взятия Бастилии 9 июля, 17:57 Правительство Франции запретило использование фейерверков из-за опасений новых беспорядков (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Правительство Франции сообщило, что ограничит использование пиротехники и фейерверков для всех жителей страны на период с 14 по 15 июля, когда празднуется День взятия Бастилии.

Об этом говорится в государственном декрете, опубликованном на сайте правительства.

В декрете указано, что с 14 по 15 июля в стране будет запрещено «продавать, носить с собой или перевозить любую пиротехнику или фейерверки». Такое решение правительства Франции принято «с целью предотвращения риска серьезных нарушений общественного порядка во время праздничных мероприятий».

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн прокомментировала решение правительства для издания Le Parisien. Она отметила, что ограничения на пиротехнику и фейерверки ввели, поскольку «должностные лица и граждане, которых я встречала, говорили мне, что очень обеспокоены возможными новыми инцидентами в день национального праздника (14 июля — ред.)».

Последние масштабные протесты во Франции вспыхнули 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля Мерзука во время проверки документов. Протестующие активно использовали пиротехнику и фейерверки во время массовых беспорядков во многих городах Франции.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второй раз за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию, и отменил пресс-конференцию. Позже бабушка убитого подростка призвала протестующих прекратить насилие на улицах.

В пятницу, 7 июля, во время выступления перед местными депутатами в городе По Макрон заявил, что беспорядки в стране постепенно стихают, и в стране восстанавливается порядок и спокойствие.