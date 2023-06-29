Массовые беспорядки во Франции. МВД мобилизует 40 тысяч полицейских 29 июня, 15:18 МВД Франции привлечет 40 тысяч полицейских для борьбы с протестующими (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французское правительство привлечет 40 тысяч представителей правоохранительных органов для борьбы с протестами, которые продолжаются в стране уже двое суток.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Государство должно решительно отвечать на такие вызовы. Сегодня будет привлечено 40 тысяч полицейских, включая 5000 офицеров в Париже. Вчера цифра [привлеченных правоохранителей в противодействии протестующим — ред.] составляла 9000 полицейских», — сообщил министр.

Видео дня

По словам главы МВД, правоохранителей распределят между городами и населенными пунктами, где продолжаются активные беспорядки.

Во вторник, 27 июня, 17-летний водитель автомобиля был застрелен в парижском пригороде Нантер. В полиции сообщили, что водитель транспорта отказался подчиниться требованиям сотрудника правоохранительных органов. Видео с инцидентом быстро распространилось в сети, после чего в Нантере и во всей стране вспыхнули беспорядки, которые продолжаются уже два дня.

Полицейский, который выстрелил в юношу, взят под стражу. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также сообщил, что в настоящее время задержаны более 150 человек, которые совершили нападения и поджоги полицейских участков, школ и мэрий по всей территории страны.

Президент Франции Эманнуэль Макрон экстренно собрал заседание правительства и отреагировал на эти события, назвав действия протестующих «неоправданными», а факт убийства 17-летнего водителя «таким, что не поддается никаким извинениям».

