Из Германии в Польшу экстрадировали украинца, которого подозревают в резонансном убийстве в Варшаве

Польше передали 35-летнего украинца Ивана Р., которого подозревают в одном из четырех убийств в варшавском районе Воля, которые произошли в апреле 2024 года.

Об этом сообщает RMF24.

В апреле 2024 года в Варшаве в заброшенном многоквартирном доме обнаружили тела двух мужчин, а на следующий день — еще двух. В ходе расследования установили более десятка подозреваемых.

Как говорится в публикации, операция, которая привела к задержанию подозреваемого украинца, началась в конце 2024 года.

RMF24 пишет, что к расследованию привлекли «охотников за головами» из воеводского управления полиции в Гожуве-Велькопольском, когда стало известно, что Иван Р. проживал в Любушском воеводстве.

Издание отмечает, что польские и европейские правоохранители использовали сеть ENFAST, которая координирует международный розыск беглецов.

RMF24 сообщает, что в мае 2025 года Ивана Р. обнаружили в Баварии. Его задержала немецкая полиция, после чего началась процедура экстрадиции.

15 октября мужчину передали на границе польским правоохранителям. После этого его доставили в следственный изолятор, где он ожидает дальнейших решений.

Массовое убийство в Варшаве: что известно

7 апреля 2024 года в нежилом доме в центре Варшавы полиция обнаружила тела четырех человек. Два тела нашли под кучей мусора и одеял, через несколько дней обнаружили еще два тела, которые были спрятаны в подвале. В убийствах подозревают украинца. В то же время на шее одного из погибших обнаружили следы повешения.

Позже прокуратура предъявила обвинение в трех убийствах украинцу. Еще пять человек обвиняют в неуведомлении о преступлении.

Радио Свобода писало, что трое убитых — украинцы, четвертый — гражданин Польши. Также там добавили, что жертвы и задержанные — бездомные.

10 апреля того же года польские СМИ сообщили, что суд постановил взять под стражу шестерых фигурантов дела об убийстве четырех человек в нежилом доме Варшавы, пятеро из них — украинцы.