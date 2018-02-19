Массовое убийство в церкви российского Кизляра: СМИ узнали о личности стрелка

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В результате атаки погибли пять прихожан церкви
Скриншот с видео

В результате атаки погибли пять прихожан церкви

Стрельбу по прихожанам церкви российского Кизляра (Дагестан) открыл 22-летний Халил Халилов, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве республики РФ и правоохранительных органах.

По данным СМИ, Халилов был учасником террористической группировки Исламское государство.

Отмечается, что он не состоял в базе данных российских спецслужб как участник запрещенных в РФ организаций.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что личность стрелка установлена, им оказался житель Дагестана 1995 года рождения. Его имя не называлось.

Ранее сообщалось, что в центре Кизляра неизвестный открыл огонь по людям. Позже в Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлен непосредственно момент нападения вооруженного мужчины на церковь.

В результате стрельбы погибли пять женщин, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. При попытке задержания стрелка были также ранены двое правоохранителей. Стрелка ликвидировали.

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